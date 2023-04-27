Adana’da Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere yönelik farkındalık ve motivasyon konferansı verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü’nce ortaklaşa düzenlenen ’Kariyerini Planla Geleceğini Tasarla’ konulu konferans Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök, YKS’ye gireceklere yönelik farkındalık ve motivasyon konferansında, öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmelerine yarayacak konularda bilgi verdi.

Konferans öncesi öğrencilere hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, öğrencilerin derslerin yanında farklı konularda okuması gerektiğini belirterek kendilerine güvenmeleri istedi. İnsanın yaptığı işte çok iyi olmasının önemine de değinen Başkan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime önem vermeye devam edeceklerini söyledi.

Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve deneyimli eğitmenler eşliğinde öğrencileri sınavlara hazırlayan kurs merkezlerinin sayısı artırıldığı kaydedildi. Her ders için ayrı ayrı yaprak testler, kaynak kitaplar, kütüphane ve internet desteğinin de verildiği kurs merkezlerinin, Kozan ve Ceyhan’da da önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazır hale getirilerek faaliyete geçeceği ifade edildi. Her gün yaklaşık 400 öğrencinin faydalandığı İnce Memed Halk Kütüphanesi’nin yanına Güneşli-Yamaçlı, Hadırlı, Karataş, Dumlupınar Halk Kütüphanelerinin de eklenerek öğrencilerin bilgiye daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasına imkan sağlanacağı aktarıldı.