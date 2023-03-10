Denizli genelinde YKS’ye girecek 25 yaşını aşmamış tüm gençlerin sınav ücretlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesindeki formu doldurarak, ÖSYM ödeme dekontlarını 24 Mart’a kadar sisteme yükleyen gençler sınav giriş ücreti desteğinden yararlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçtiğimiz ocak ayında kent genelinde YKS’ye başvuru yapacak 25 yaşını aşmamış tüm gençlerin üniversite sınavı giriş ücretlerini karşılayacaklarını müjdelemişti. Bu çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2023 YKS başvurularının başlamasının ardından resmi internet sitesinde YKS destek başvuru formu hazırladı. ÖSYM’ye sınav giriş ücretini yatıran gençler, ilk olarak Büyükşehir Belediyesinin internet adresinde oluşturduğu formdaki bilgileri doldurup, sınav giriş ücreti ödeme dekontlarını (Pdf veya jpg dosyası formatında) sisteme yükleyecek. Dekontun sisteme yüklenmesinden sonra yapılacak, banka ve ÖSYM kontrollerin ardından ise Denizli Büyükşehir Belediyesi formda belirtilen banka hesaplarına söz konusu sınav ücretlerini yatıracak. YKS başvurularının 23 Mart’ta son bulacağı belirtilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gençler için sunduğu sınav giriş ücreti desteğine 24 Mart 2023’e kadar başvurmaları gerektiği işaret edildi.

“Başarıya giden yolda Büyükşehir yanınızda”

Başkan Zolan, 2023 YKS’ye girecek Denizli genelinde 25 yaşını aşmamış tüm gençlerin üniversite sınavı giriş ücretlerini karşılayacaklarını ifade etti. “Genç Dostu Şehir” unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman geleceğin teminatı gençlerin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, gençlere seslenerek, “Başarıya giden yolda Büyükşehir yanınızda. YKS’ye girecek öğrencilerimizin sınav ücretini Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Hiçbir gencimiz hayallerinden, hedeflerinden mahrum kalmasın istiyoruz. Her şartta ve şartlarda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kimler başvurabiliyor

Denizli’de ikamet edip lise veya dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler ile lise veya dengi okullardan mezun olup da 25 yaşını bitirmemiş gençler, 2023 YKS’ye başvuru yapmaları halinde sınav ücretleri Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.