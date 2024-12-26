Ataşehir’de, 2025 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek adaylara yönelik “Üniversite Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi. Üniversitelerin eğitimi ve akademik kadrosu hakkında detaylı bilgi sağlanan organizasyonu ziyaret eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, öğrencilerle bir araya geldi.

Ataşehir Belediyesi ve UNILOOK Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri etkinliği, 24-25 Aralık tarihlerinde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Üniversiteli olmak isteyen adaylara, hedefledikleri üniversitelerin eğitimi ve akademik kadrosu hakkında detaylı bilgi sağlanan organizasyonda; “Doğru Meslek Seçimi ve Kariyer Gelişimi”, “Motivasyon ve Stratejik Planlama” ile “Üniversite ve Meslek Seçimi Rehberi” konuları yer aldı.

Program kapsamında öğrencilere, Türkiye’nin saygın devlet ve vakıf üniversitelerinin yetkilileriyle birebir görüşme imkânı, rektörler ve akademisyenlerle tanışarak sorulara doğrudan yanıt alabilme şansı, çift anadal, yan dal, dikey ve yatay geçiş seçenekleri hakkında detaylı bilgi, burs imkanları, taban ve tavan puanlar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Organizasyonu ziyaret ederek öğrencilerle buluşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Değerli genç arkadaşlarım, geleceğinizi şekillendirirken yapacağınız tercihlere yönelik alternatiflerinizi görüyor olmanız çok kıymetli. Lütfen en önemli şeyin, sizin mutlu olacağınız yerde bulunmanız olduğunu bilerek hedefinizi belirleyin ve bu hedefe yürüyün. Ataşehir Belediyesi olarak bizim bir hedefimiz var, ‘Ataşehir çocukların ve gençlerin dostu bir ilçe olsun’ istiyoruz, bunun için de çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizin ve kültür merkezlerimizin kapıları size her zaman sonuna kadar açık. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.