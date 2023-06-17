ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların başarısına göre öğrenim görecekleri üniversiteyi belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da binlerce öğrenci, YKS maratonunda ter dökerken, aileler ise sınav merkezleri önünde bekleyişlerini sürdürdü. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) girecek öğrencilerden kimi sabahın erken saatinden itibaren okul bahçesinde beklerken kimi ise koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başardı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren Harun Çöklü, bir yıl boyunca çok çalıştığını belirterek, “Bir yıl boyunca emek vererek çalıştık umarım emeğimizin karşılığına alacağız. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. İnşallah bildiklerimi yaparım herkese başarılar dilerim” dedi.