Düzce Fen Lisesi öğrencisi Elif Su Yılmaz Yüksek Öğretim Kurumları sınavında ilk bine girerek Türkiye 593. oldu.

17-18 Haziran’da gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı.

Düzce Fen Lisesi öğrencisi Elif Su Yılmaz Türkiye’de ilk bine giren öğrencilerden biri oldu. Elif Su Yılmaz Eşit ağırlıkta Türkiye 593’sü oldu.

Anne Dr. Zeynep Yılmaz, Baba Dr. Yasin Yılmaz, çocuklarının başarısından büyük gurur duyduklarını söyledi.

Aldığı puan ile büyük bir başarıya imza atan, Elif Su Yılmaz tercihini Hukuk Fakültesinden yana kullanmak istediğini belirtti.