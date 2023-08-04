Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrenciler altın ile ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, YKS’de dereceye giren Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi Emre Küçüksolak ve Nisa Zehra Özkara, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esmanur Uzun ve Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi öğrencisi Sudenur Kabuk’u makamına kabul etti. Öğrencilere elde ettikleri derecelerden ötürü kutlayan İl Müdürü Akyol, üniversite eğitimlerinde de kendilerine başarılar dileyerek, öğrencilerin başarısında pay sahibi olan eğitim yöneticilerine, öğretmenlere ve ailelerine teşekkür etti.

Öte yandan Esmanur Uzun, sözel alanda Bilecik il birincisi, Emre Küçüksolak, sayısal alanda Bilecik il birincisi, Sudenur Kabuk, eşit ağırlık alanında Bilecik il birincisi ve Nisa Zehra Özkara, yabancı dil alanında Bilecik il birincisi oldu. Birincilere İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, altın ile ödüllendirdi.