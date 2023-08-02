Erzincan’da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) çeşitli puan türlerinde ilk binde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen programa İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Albayrak, Şube Müdürü Hasan Güneş, ev sahibi kurumun müdürü Bahadır Sazlı, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, “Derece yapan öğrencilerimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Can Erzincan’ımızı ülkemizde ve dünyada en güzel şekilde temsil edecek olan siz değerli öğrencilerimizin başarısından oldukça memnunum. Her daim bu şekilde başarılarla karşılaşmanızı temenni ediyorum ve yine böyle nezih bir ortamda sizlerle bir arada olmaktan oldukça mutluyum. Ayrıca bu önemli başarıya katkı sağlayan, destek olan, omuz veren tüm okul müdürlerimize öğretmenlerimize ve ailelerimize şükranlarımız sunuyorum” dedi.

Programın devamında derece giren öğrencilerin ve okul müdürlerinin ödülleri takdim edildi.