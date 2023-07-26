Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda üstün başarı göstererek ilk binlik dilime girme başarısı gösteren öğrencilere dizüstü bilgisayar armağan etti. Başkan Fadıloğlu, “Eğer ortada bir başarı varsa bu başarının ödüllendirilmesi gerekiyordu. Tercihleriyle hayatlarına yön verecek olan yavrularımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Başarıları ödüllendiren bir yönetim anlayışıyla görevini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarılı kariyerlerin zeminine katkıda bulunmaya devam ediyor. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde eğitim gören ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk binlik dilime girme başarısı gösteren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etti.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa; Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Hazır olan ve farklı olan kazanır

Sınavda elde edilen başarının ödüllendirilmesi gerektiğini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak başarıyı ödüllendirmek adına bir kural koymuştuk. Ödül yönetmelerimiz çerçevesinde sportif, sanat ve eğitim noktasında başarı gösteren öğrencilerimiz, belirli bir sistematik dahilinde ödüllendiriliyor. Hatta bugün burada belki mükerrer bilgisayar alan öğrencilerimiz olacaktır. Bildiğiniz üzere ortaokul ve lise şampiyonlarına tamamına da biz bilgisayar verdik. Eğer ortada bir başarı varsa bu başarının ödüllendirilmesi gerekiyordu. Tabii bunlar maddi değer olarak düşünülmemesi gereken şeyler. Allah, hepinizden razı olsun. Velilerimiz, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz çok yoğun emek verdiler. Yavrularımız da boş durmadılar, çalıştılar. En azından biz de Şehitkamil Belediyesi olarak bu öğrencilerimizin üniversitede ihtiyacı olan bu bilgisayarla o ailemize nasıl destek olabiliriz, kaygısı içerisindeydik. Bu bilgisayarlar, donanım olarak en üst versiyonlar. Bizim, güçlü bir ülke olabilmemiz adına bizim teknik elemanlara ihtiyacımız var. Mühendislere ihtiyacımız var. Arkadaşlar, hayattaki başarının iki unsuru var. Bir, hazır olan kazanır. İki, farklı olan kazanır. Alın yazısına inanmak lazım. Kısmetimizde ne varsa onu göreceğiz. Ama Allah, bize akıl vermiş. Bu aklı doğru noktada kullanmak adına hem ülkemiz adına hem insanlık adına ben mühendislik fakültelerini hassaten tercih etmenizi rica ediyorum. Ben bu noktada tekrar emek veren hocalarımıza, velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten Şehitkamil Belediyesi olarak belirli bir standart dahilinde başarının ödüllendirilmesine daha önceki yıllarda başladık. Bunu da aynı şekilde devam ettireceğiz. Ben, desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza, Milli Eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Tercihleriyle hayatlarına yön verecek olan yavrularımıza şimdiden başarılar diliyorum ”ifadelerini kulandı.

Kendinizi farklılaştırın ve kendinizi lütfen hayata hazırlayın

Öğrencilerin başarılı olmasında emeği geçen kişileri tebrik ederek, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Öncelikle bu başarının elde edilmesi noktasında gayret gösteren öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, idarecilerimizi ve bu süreçte onlara destek olan ailelerini canıgönülden kutluyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programı bize hazırlayıp sizlere bu hediyeleri takdim etme fırsatı veren belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Eğitim-öğretimle ilgili söyleyecek çok şeyim olmasına rağmen bugün kısa konuşacağım. Sevgili gençler, artık siz eğitim-öğretim hayatında diyebilirim ki üzerinize düşen şeylerin büyük bir kısmını yerine getirmişsiniz. Ve üniversite sınavında ilk bine girmişsiniz. Bu büyük bir başarı gerçekten. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Üniversite okumak demek gençler, yüksek lise okumak demek değildir. Üniversite okumak demek, hayata hazırlanmak demektir. Hayata hazırlanmak sadece ve sadece ders çalışmak ve ders okumakla olan bir şey değildir. Siz bugün artık Türkiye’nin en güzide üniversitelerinde okuyabilme hakkını elde etmiş durumdasınız. Okuduğunuz üniversitelerde lütfen kendinizi hayata hazırlayın. Benim sizden ricam bu. Yani sosyal faaliyetler yapın. Spor yapın. Tiyatroya gidin, sinemaya gidin, arkadaşlarınızla gezin. Yaşadığınız şehri de tanıyın. Yaşadığınız şehri tanımak da bir noktada sizi hayata hazırlar. Bundan sonraki üniversite hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Üniversite hayatında derslerinize dikkat edin. Kendinizi farklılaştırın ve kendinizi lütfen hayata hazırlayın. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi örnek teşkil edecek birçok projeye imza atıldı

Şehitkamil Belediyesine projelerinden dolayı teşekkür eden Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Öğrencilerimizin ödüllendirilmesi konusunda Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun çok büyük bir desteği var. Ben bu konuda hem kendilerine hem ekibine canıyürekten teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Bey göreve geldiği günden beri hakikaten Türkiye’yi örnek teşkil edecek birçok projeye imza atıldı. Bu projelerimizin büyük bir kısmı devam ediyor ve her gün bu projelerimize yenileri ekleniyor. Değerli Başkanımız, ödüllendirerek hem öğrencilerimizi hem bizleri de mutlu etmiştir. Sizler ailelerinizi mutlu ettiniz gençler. Annenizi, babanızı mutlu ettiniz. Şehitkamil’i mutlu ettiniz. Türkiye’yi mutlu ettiniz. Biz de mutlu olduk. Siz de mutlu oldunuz. Bakın ne güzel. Hep gönlümüz ve kalbimiz, iyiliklerden taraf olsun” diye konuştu.