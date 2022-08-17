Kanguru Okulları’nda okuyarak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YSK) ilk 30 bindeki 45 öğrencisini ödüllendirdi.

Kanguru Okulları’nda okuyarak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YSK) ilk 30 bindeki 45 öğrencisini ödüllendirdi.

Kanguru Okulları’nda düzenlenen törene Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, öğrenciler, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı. Törene katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, burada yaptığı konuşmada, “Başarılarından dolayı gençlerimizi tebrik ediyor, başarıya ulaşmalarında emekleri olan öğretmenlerini, ailelerini ve okul idarecilerini kutluyorum” dedi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Kalay ise bu önemli başarıda emek veren tüm öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik ederek başarıların her geçen gün artması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay tarafından verildi.