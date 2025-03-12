İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ‘İGÜ Koçun Olsun’ projesi kapsamında, YKS yolculuğundaki öğrencilere psikolojik ve rehberlik testleri uygulandı, kariyer danışmanlığı desteği sağlandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bakırköy Belediyesi bünyesindeki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’ndeki Etüt Merkezi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerle iki gün süren program kapsamında bir araya geldi. ‘İGÜ Koçun Olsun’ projesi doğrultusunda; ‘Mesleki Yönelim Envanteri’, ‘Sınav Kaygısı Ölçeği’ ve ‘Holland Mesleki Tercih Envanteri’ testleri uygulandı.

Her öğrenciyle bireysel görüşmeler gerçekleştirildi

Proje kapsamında Etüt Merkezi’nde eğitim gören 70 öğrenciye ‘Mesleki Yönelim Envanteri’, ‘Sınav Kaygısı Ölçeği’ ve ‘Holland Mesleki Tercih Envanteri’ testleri uyguladı. Envanterlerin ardından, üniversitenin uzman psikolog ve uzman psikolojik danışmanları tarafından her öğrenciyle bireysel görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucunda, öğrencilerin dikkat konusunda desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilerek sınava hazırlanan öğrenciler için ‘Dikkat ve Odaklanma’ semineri düzenlendi.

Özel envanter ve testler uygulanıyor

Üniversite tarafından hayata geçirilen ve öğrencilere ücretsiz rehberlik desteği sunan ‘İGÜ Koçun Olsun’ Projesi kapsamında, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla özel envanter ve testler uygulanıyor. Uzmanlar tarafından değerlendirilen test sonuçları doğrultusunda bireysel görüşmeler planlanarak öğrencilere akademik ve psikolojik destek sunuluyor.