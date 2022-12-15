Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik “Başarı Yolculuğu-Sınavı Kim Kazanır?” konulu seminer düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik “Başarı Yolculuğu-Sınavı Kim Kazanır?” konulu seminer düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik “Başarı Yolculuğu-Sınavı Kim Kazanır?” konulu seminer düzenledi. Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Eğitim ve Kariyer Danışmanı İsmail Yolcu tarafından iki ayrı noktada gerçekleştirilen seminerlere Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde (AYM) YSK’ye hazırlanan 250 öğrenci, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde ise LGS’ye hazırlanan 150 öğrenci katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Şube Müdürlüğü Proje Sorumlusu Aysun Hasdemir, “LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerimiz için motivasyon sağlamak, onlara sınav sürecinde destek olmak amacıyla başarı semineri düzenledik. Sınav sürecinde Başkentli öğrencilerin başarı seviyesini artırmak için çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

"Sınavdan çok önce harekete geçmenin önemli olduğunun altını çizdik"

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Eğitim ve Kariyer Danışmanı İsmail Yolcu, Yahyalar AYM’de YKS’ye girecek öğrencilerle birlikte olduklarını ifade ederek, “Bugün de Kuşcağız AYM’de LGS’ye girecek öğrencilerle birlikteyiz. Biz, çocuklarımıza sınavın öncesi ve sonrasının da çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Zaten çocuklar çok mutlular ve keyifliler. Çünkü sınavın son 1 gün, 1 hafta ve 1 ay öncesinde değil, bugün olduğu gibi aralık ayından itibaren çocuklara bu gönüllü hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sınavdan önce sınavın sadece sınav anında kazanılmayacağını, sınavdan çok önce harekete geçmenin önemli olduğunun altını çizdik” diye konuştu.