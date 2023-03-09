Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin başvuru ücretlerini bu yıl da karşılama kararı aldı. YKS ücreti desteğinden Menemen ilçesinde ikamet edip eğitim gören lise son sınıf öğrencileri faydalanabilecek.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin başvuru ücretlerini bu yıl da karşılama kararı aldı. YKS ücreti desteğinden Menemen ilçesinde ikamet edip eğitim gören lise son sınıf öğrencileri faydalanabilecek.

Menemen Belediyesi, 17-18 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) sınavına girecek lise son sınıfı öğrencilerinin başvuru bedelini bu yıl da ödeme kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimize ne yapsak azdır. İlçemizde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, geleceğe atacakları önemli bir adım olan YKS başvuru ücretleri, bu yıl da belediyemiz tarafından karşılanacak" dedi.

Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Vekili Pehlivan, “Eğitim hayatın boyunca edindiğin bilgi birikimi ile mümkün olanın en iyisini yapmak üzere bir sınava hazırlanıyorsun. Belki de hayatının dönüm noktası olacak bu sınavda hayallerini ve umutlarını gerçeğe dönüştürmen en büyük dileğim. Azmini, sabrını, inancını ortaya koyarak ilerleyeceğin bu stresli yolculukta yalnız değilsin. Kendini daha iyi hissetmen, güvenle ilerlemen için Menemen Belediyesi olarak bizler de imkânlarımız ölçüsünde yanında olacağız. Bu maksatla siz öğrencilerimizin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerinin tarafımızca karşılanacağının müjdesini vermek istiyorum. Ülkemizin, yüksek karakterli, çalışmaktan yılmayan, ufku geniş gençlerinden biri olacağına, aydınlık yarınlarımızın inşasına başarılarınla imza atacağına inancım sonsuz. Hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Başvurular başladı

17-18 Haziran’da gerçekleştirilecek olan YKS için başvurular 8 Mart’ta başlarken, 23 Mart’ta sona erecek. Menemen Belediyesi tarafından uygulanacak YKS başvuru ücreti desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, 23 Mart’a kadar sınava başvuru kayıt formlarıyla birlikte Menemen Belediyesine başvurabilecek. YKS ücreti desteğini Menemen’de ikamet edip eğitim gören lise son sınıf öğrencileri alabilecek. Ödeme yapan öğrenciler de sınav başvuru formlarını göstermeleri halinde destekten faydalanabilecek.