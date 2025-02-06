Kocaeli İzmit Belediyesi, belediyenin sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite çağındaki çocuklarının sınav ücretlerini bu yıl da karşılayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, YKS’ye girecek olan ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav giriş ücretlerini bu yıl da karşılayacak. Başvurular, 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında Belsa Plaza B Blok’taki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yüz yüze yapılacak.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Öğrencinin Sınav Başvuru Kayıt Belgesi

İkametgah Belgesi

Ödeme Dekontu

IBAN Numarası (Öğrencinin anne, baba ya da vasisine ait olmalıdır)

Başvuru, öğrenci adına ailesi tarafından yapılmalıdır.