Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye genelinde ilk bine Bitlis’ten 3 öğrenci girerken, Melike Çağatay adlı öğrenci ise Türkiye sıralamasında 138’inci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, gazetecilere hem geride kalan eğitim öğretim yılını hem de geçtiğimiz ay yapılan LGS ve YKS’yi değerlendirdi. Korkmaz, “2022-2023 yılında eğitim öğretim yılında 111 öin öğrenci ile eğitim öğretimimizi tamamladık ama hiçbir öğrencimizin burnu bile kanamadı. Bunun için emek veren tüm öğretmen ve idarecilerimize ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederim. LGS’ye giren öğrenci sayımıza baktığımız zaman Türkiye genelinde 565 öğrenci birinci olmuştu, onlardan biri de bizim öğrencimizdi. Yine LGS’de yüz birlik dilimde bizim epey bir öğrencimiz vardı. Bu çocukların öğretmenlerinin ve velilerinin ne kadar çok emek verdiğinin göstergesidir. Dün üniversite sınavımız açıklandı. Sistemimize düşen bir şey yok ama öğrencilerden aldığımız dönüşlere göre bu sene başarımız çok çok iyi. Mesela ilk 138. sırada Melike Çağatay adında bir kızımız var. Yine 823. sırada bir kızımız var ve 900. sıralarda bir öğrencimiz daha var. Yani ilk binde bizim üç öğrencimiz var. İlk iki binde 5 öğrencimiz var. İlk 30 bine giren öğrencilerimiz tercihlerini yaparsa 38 öğrenci tıp fakültelerine rahat bir şekilde yerleşebilir. Önümüzdeki hafta bakanlığımız verileri sistemlere düşürdüğü zaman biz çok daha rahat bir şekilde sağlıklı veri alacağız. Bizim görevimiz çocuğu en üst düzeyde bir üst öğrenimde en iyi şekilde hayatını idame edebilecek iyi okullarla buluşturmaktır. Biz çocuklarımızı yüzdelik dilimlerde en iyi yerlere yerleştirmeye çalıştık” dedi.