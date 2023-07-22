Milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından duyurulan YKS tercih kılavuzu ile birlikte uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı.

2023 yılı üniversite sınavı YKS’ye katılan öğrencilerin başarı puanları açıklandı. Puanların açıklanmasının ardından gözler bu sefer üniversite tercihlerine çevrildi. Rehberlik Danışmanı ve tercih uzmanı olan Abidin Aydoğan, tercih yapacak öğrencileri uyararak, "2023 YKS’nin son ve en heyecanlı bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Tercih dönemindeyiz. Tercih döneminden önce 2023 YKS ile ilgili genel bir analizde, bu sene özellikle depremden dolayı ikinci dönemin AYT konularının olmaması birçok öğrencinin kafasında yığılma olur mu, olmaz mı sorusu hep geldi. Bu sene özellikle sayısal bölümünde yığılmalar oldu. Bu düzeydeki öğrencilerden; çok çalışan öğrenciler bir şekilde sıyrıldı ama orta ve az çalışan öğrenciler ise herkesin yapabileceği soru tarzları olduğundan ve konu sınırlaması dar olduğundan dolayı özellikle sayısalda 200 bin, 300 bin, 400 binlerde bir yığılma meydana geldi. Örneğin TYT’de 80 net yapan bir öğrenci 60 bin bir sıralama beklerken şu anda 105 bin, 110 bin sıralamayla karşılaştı. Net sayısını korudu ama sıralamayı koruyamadı. Yığılma, aynı puan dilimlerde birden çok öğrencinin o puan diliminde bulunmasıdır. Örneğin 305 puanda yüzden fazla öğrencinin o puanı almasından dolayı yığılmalar oluyor. Şu anda sayısal bölümünde 0,1 puan diliminde bin 500 kişilik bir yığılmadan bahsetmekteyiz. 1 puan fazladan almak bin 500 kişi öğrenciyi geçmek anlamına geliyor" dedi.

Tercih döneminde ise her öğrencinin 24 hakkı olduğunu belirten Aydoğan, "Bu tercihleri yaparken puandan ziyade sıralamaya bakılır. Çünkü tercihlerde sıralama çok önemlidir. Tıp için 50 bin sıralama, diş hekimliği için 80 bin, hukuk için 100 bin, öğretmenlik için 300 bin sıralamaya girmek gerekiyor. Bu sıralamayı yakalamayan bir öğrenci tercih de yapamıyor. Yığılmanın da burada en çok çıkardığı sıkıntılardan biri bu durumdur. İstenilen puan dilimi alınmış ama istenilen sıralama alınamadığından dolayı birçok bölüme tercih yapamıyor. Tercih yaparken dikkat edilecek 4 husus; ilk bölüm, öğrencinin istediği ama gelme ihtimali düşük olan bölümlerdir. İkinci bölüm ise öğrencinin biraz puan diliminde 20-30 bin farkla gelme ihtimali gene düşük olsa bile yine tercih ediliyor. Üçüncü bölüm de tam sıralamasına uygun olan gelebileceği bütün bölümleri üçüncü bölüme yazmalıdır. Eğer öğrenci ben bu sene yerleşmek istiyorum diyorsa üçüncü bölümde gidebileceği bütün yerleri yazmalıdır. Dördüncü bölüm ise öğrencinin puan dilimi sıralamasının altında olan sıralamalardır. Bu bölümler garanti gözüyle baktığımız bölümlerdir. Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise öğrenci kişiliğine göre o bölümü isteyerek, gönlü hoş bir şekilde tercih vermesi lazım. Hangi bölüm benim için daha uygun düşüncesiyle hareket etmesi gerekir. Sadece maddi kazançla değil, tabi ki kendi düşüncesine yakın bölümleri tercih etmesi lazım" şeklinde konuştu.

Ebeveynlerin üzerine düşen görevi de anlatan Aydoğan, "Ebeveynlerin kendilerine düşen görevlerde ise, bundan sonra artık öğrencinin puanı ve sıralaması belli olduğundan yapabilecek başka bir şey yoktur. Önünde iki seçenek vardır. Ya bir sonraki seneye bırakmalı ya da tercih yapıp yerleşecektir. İlkin istediği puanı almışsa ancak yığılmadan dolayı öğrencinin korkusu varsa, önümüzdeki sene yığılma olmama ihtimaliyle göz önünde bulundurursa bir sonraki seneye bırakabilir. Ama öğrenci kendinden emin değilse, artık eskisi gibi çalışmayacaksa tercihlerini verip kafası rahat bir şekilde olması lazım" ifadelerine yer verdi.

"Başarısız olmak hayatın sonu değildir"

2023 YKS’de başarısız olmanın hayatın sonu olmadığını belirten Aydoğan, "Belki yeterince çalışamamış olabilir, kendini derslere tam vermemiş olabilir durumuyla sıfırdan kendini mücadeleye hazırlayarak yola çıkması lazım. Ben başarabileceğim düşüncesine hakim olarak devam etmesi lazım. YKS süreci çok uzun bir süreçtir. Şu an rakipler çalışmalara başlamışlar bile. Bismillah diyerek öz güvenle tekrar çalışmalara başlaması lazım" dedi.