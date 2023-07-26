Mersin Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sonrası da öğrencileri yalnız bırakmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmetlerini sürdüren YKS kurs merkezlerinde öğrencilere tercihler hakkında danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi başta olmak üzere Tarsus, Silifke, Erdemli, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’da 9 ayrı eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde rehberlik ve danışmanlık hizmetinden aileler 8 Ağustos’a kadar faydalanabilecek. 8 Ağustos’a kadar tercih günleri çerçevesinde hafta sonu dahil olmak üzere öğrencilere danışmanlık hizmetinin aktif bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde rehber öğretmen Canan Serin, “Merkezde Kongre Merkezi olmak üzere ilçelerimizdeki kurs merkezlerimizde de rehber öğretmenlerimizin ışığında bu hizmetten faydalanabilecekler” dedi.

Öğrencilerin isteklerine odaklanarak tercihlerini oluşturduklarını kaydeden Serin, “Alanında uzman rehber öğretmenlerimiz öğrencilere bu bölümleri tercih ederken ders içerikleri, KPSS atamaları, çalışma alanları hakkında bilgiler veriyor. Kongre Merkezinde bu hizmeti verirken, vakıf ve devlet üniversitelerimizden temsilcilerimiz burada. Onlardan da detaylı bilgi alabiliyorlar. Böylelikle, öğrencilerimiz tercihi yaparken tüm imkanları göz önünde bulundurabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Kurs merkezinde eğitim alarak sınava hazırlanan öğrencilerden Çağla Tarhan, “Hocalarımız bu süre boyunca hep bizi desteklediler. Geçen seneye göre sıralamamı çok yükselttim. Hocalarımın desteği olmasaydı buralara gelemezdim” dedi. Kurs merkezlerindeki eğitimin çok kaliteli olduğunu ifade eden Tarhan, “Ekonomik olarak zorlandığımız şu günlerde, bu eğitimlere yüksek ücretler vermek yerine ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanıyoruz” diye konuştu.

Eşit ağırlık alanında Türkiye 978. olan Tomris Kurt, “Geçen sene de bu sene de hem kurs merkezinden hem de MERCİ’den faydalanıyordum. Bu süreçte psikolojiyi korumak gerçekten zor. Geçen sene çok çalıştım ama 76 bine girdim. Hocalarımız bana çok çalışmanın değil, disiplinli ve verimli çalışmanın yolunu kazandırdı” ifadelerini kullandı.