Üniversite adayları, geleceklerini belirleyecek YKS maratonunda son günlere girdi. 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek YKS öncesinde Prof. Dr. Nermin Çelen üniversite sınavına girecek gençlere kaygı yönetimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kişilerin hayatları boyunca farklı sınavlar yaşadığını belirten İstanbul Atlas Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Çelen “Üniversite adayı gençler yakın zamanda önemli bir sınava girecek olsalar da hayatta farklı sınavlarla hep karşılaşacaklar. Bu nedenle öncelikle sınavla baş etmeyi öğrenmek gerekmektedir. Tabii ki stres yaşamak ve kaygı duymak oldukça normal, ancak yeterince çalışınca bu duyguların sizi kuşatmasına izin vermemelisiniz” diye belirtti.

İki farklı tepkiden pozitif olanı seçin

Prof. Dr. Çelen sınav öncesi hissedilen kaygı ile ilgili de, “Kaygı henüz yaşamadığımız, yaşayacağımız ya da yaşayabileceğimiz herhangi bir durumdan korku duymak demektir. Böyle bir durumda negatif ve pozitif olmak üzere iki farklı tepki veririz. Negatif tepkide kötü olabilecek sonuçlara odaklanırız. Pozitif tepkide ise olumlu gelişmeleri düşünürüz. Örneğin sınava yeterince çalıştığınıza ve zorlansanız da başarıyı elde edeceğinize inanmanız pozitif tepkidir. Pozitif bakmak, daha net düşünmemizi sağlayarak stresimizi ve kaygımızı azaltır. Ilımlı kaygı her zaman motive edicidir; kendi geleceğinizi sahiplenmenizi sağlar, kendinize olan inancınızı artırır” dedi.

Amacınızı sahiplenin

Sınav öncesinde ve sınav sırasında yapılabilecekleri de belirten Prof. Dr. Çelen, “İyi bir çalışma ve hazırlık sürecinden sonra sınav öncesinde biraz dinlenin, hoşunuza giden şeylere ilgilenin. Bu sırada beyniniz o zamana kadar yaptığınız tüm çalışmaların üzerinden geçer. Sağlıklı uyku çok önemli olduğundan dolayı, uyku düzeninizi bozmamak için kafeinli yiyecekler ve içeceklerden uzak durun. Yemek alışkanlığınızı değiştirmeyin, yeme düzeniniz aynı kalsın. Ayrıca gün içerisinde fiziksel egzersizler yapmak hem bedensel hem de ruhsal olarak iyi gelecektir. Özellikle açık hava yürüyüşleri, bedeninizi zorlamadan yapacağınız egzersizler motivasyonunuzu yükseltmek için faydalı olacaktır" dedi.

“Sınav sırasında ise yapamadığınız sorular elbette olabilir. Bu sorulara takılı kalmayın, bildiğiniz sorulara öncelik verin. Sınav sırasında çok bunaldığınızı hissederseniz, sınava birkaç saniyeliğine ara verin, derin bir nefes alın kendinizi toplayın ve soruları çözmeye devam edin” tavsiyelerinde bulundu.

Yüksek beklentilere ve rekabet ortamına değil kendinize odaklanın

Sınav sürecindeki gençleri ailelerin yüksek beklentilerinin ve arkadaş ortamındaki rekabetin etkilediğini belirten Prof. Dr. Nermin Çelen “Ebeveyn ve öğretmen beklentilerinin, arkadaş rekabetinin sizi etkilemesine asla izin vermeyin. Sınav sürecinde bu konular sizi yormasın. Öncelikle kendinize, kendi fiziksel ve ruhsal sağlığınıza önem verin. Kendinizi önemseyin ve pozitif tepki verdiğinizde hayatınızda neleri değiştirebileceğinizi görmek için kendinize izin verin” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.