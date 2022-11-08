Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ülkemizdeki liselerin Düzce Üniversitesi’ne ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi’ni gelerek kampüs yaşamı ve üniversite eğitimi hakkında önemli bilgiler edindi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ülkemizdeki liselerin Düzce Üniversitesi’ne ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi’ni gelerek kampüs yaşamı ve üniversite eğitimi hakkında önemli bilgiler edindi.

Öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinden oluşan Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi heyeti, ilk olarak Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni ziyaret etti. Mühendislik Fakültesi’nin bölümleri, müfredatı, akademik faaliyetleri ile sosyal ve kültürel etkinlikleri hakkında faydalı bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi akademisyenleri; Times Higher Education’ın yaptığı 2023 Dünya Üniversite Sıralamaları’nda (World University Rankings 2023) Düzce Üniversitesi’nin, ülkemiz üniversiteleri arasında “Fiziksel Bilimler” alanında birinci, “Mühendislik” alanında da devlet üniversiteleri arasında yine birinci sırada yer aldığını vurguladı.

Mühendislik Fakültesi’nin ardından Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni ziyaret eden konuk öğrencileri, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz karşıladı. İlahiyat Fakültesi hakkında öğrencileri bilgilendiren Karagöz, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak Düzce Üniversitesi’nde eğitim görmenin avantajlarını anlattı.

Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin son durağı, Eğitim Fakültesi oldu. Ülkemize nitelikli öğretmenler yetiştiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bölümleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, örnek uygulamalarıyla ilgili bilgilerin paylaşıldığı ziyarette, Düzce Üniversitesi’nin yükseköğretimde doğru tercih olduğunun altı çizildi.