Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri; yaklaşan Yüksek Öğretim Kurulu Sınavı (YKS) öncesi motivasyon gayesinde Düzce Üniversitesini gezdi.

Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 3 öğretmen ve 65’e yakın öğrenci Cumhuriyet Konferans Salonu’nda Düzce Üniversitesi tanıtım filmi izledi ve üniversite hakkında bilgi aldı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney tarafından Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine hediyeleri de takdim edildi.

İlahiyat Fakültesi’nde ziyaretlerine devam eden öğrencilere Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furat Akdemir, Fakülte hakkında bilgiler aktarırken, öğrencilerin sorularını da yanıtsız bırakmadı. İlahiyat Fakültesi’nin ardından Düzce Üniversitesi Kütüphanesini ziyaret eden öğrenciler, Kütüphane’ye beğenilerini dile getirirken, sonrasında Orman Fakültesi’ni ve Fakülte bünyesindeki Herbaryum (DUOF) ile Doldurulmuş Hayvan Müzesi’ni gezdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer alan Hemşirelik Psikomotor Beceri Laboratuvarı’nda konuk öğrencilere uygulamalı derslerden örnekler anlatıldı. Uygulamalı derslere büyük ilgi gösteren öğrenciler sorularıyla meraklarını giderirken, aynı ilgi Tıp ve Eczacılık Fakültesi’nde de devam etti.

Tıp Fakültesi bünyesindeki Anatomi Pratik Laboratuvarı öğrencilerin ziyaretine sunuldu. Laboratuvardaki maketler öğrencilerin dikkatini çekerken, gerçek insan kemikleri de heyecan uyandırdı. Tıp Fakültesi’ne ait sınıflarda ki bölüm hakkında anlatım yapıldıktan sonra konuk öğrencilerin Düzce Üniversitesi ziyareti, Eczacılık Fakültesi’yle sona erdi.