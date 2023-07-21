EAFL'de Gelenek değişmedi.Açıklanan YKS sonuçlarına göre tüm puan türlerinde her yıl olduğu gibi bu yılda büyük başarı elde edildi.

AYT SAYISAL puan türünde ise okul öğrencisi Baran İNCİ Mersin birincisi Türkiye 90'ncısı oldu.

Okul müdürü İmran BAĞDEMİR “Çalışmak Önceliğimiz, Başarmak Geleneğimizdir “ sloganıyla her yıl olduğu gibi bu yılda elde edilen sonuçlardan ve toplu başarıdan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize verdikleri emek ve destek için teşekkür ettiğini belirtti.

Okulun YKS’de tüm puan türlerinde başarı durumu şu şekilde;