Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan öğrencileri bilgisayarla ödüllendirdi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan öğrencileri bilgisayarla ödüllendirdi.

Viranşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı elde eden öğrencileri unutmadı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, YKS’de Viranşehir dil birincisi Duygu Harcan, eşit ağırlık birincisi Serhat Koca, sayısal birincisi Zeliha Sevgili ve sözel birincisi Serhebun Yavuklu’yu makamında ağırladı. Öğrencilerle sohbet ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Ekinci, gençleri kutlayıp hediyelerini takdim etti.

YKS’de Viranşehir’in şampiyonlarıyla bir araya geldiklerini belirten Ekinci, “Öğrencilerimize güzel başarı elde ettikleri ve bizleri gururlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda gençlerin başarılı olmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize de kutluyorum. Viranşehir’imize hayırlı olsun. Umarım bütün gençlerimiz, bu kardeşlerimizi örnek alır ve güzel yerlere yerleşirler. Gençlerimiz yarın memleketlerine dönüp idareci olacaklar, doktor olacaklar, öğretmen olacaklar. İnşallah geleceğimizi bu gençlerimiz tahsis edecekler. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Ödül alan öğrenciler de, kendilerini ödüllendiren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye teşekkür etti.