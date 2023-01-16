2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Uzmanlar, sınava kadar kalan zamanda bol soru çözmenin yanı sıra konuları gözden geçirmenin de önemli yarar sağlayacağını belirtiyor.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Uzmanlar, sınava kadar kalan zamanda bol soru çözmenin yanı sıra konuları gözden geçirmenin de önemli yarar sağlayacağını belirtiyor.

Türkiye’nin en güçlü yayınlarını bir araya getirerek oluşturulan ve binlerce soruyu öğrencilerle çevrimiçi platformda buluşturduklarını ifade eden Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “Sınava girecek öğrencilere fayda sağlamak adına “Sanal Üniversite Tercih Simülasyonu’’ platformunu oluşturduk. Bu simülasyonla öğrenciler puan ve başarı sıralamasını, hangi bölümlere girip giremeyeceğini görebilecek ve buna göre de eksikliklerini tespit edebilecek” dedi.

“Türkiye’nin en güçlü yayınlarını bir araya getirdik”

18 Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanan, üniversite adayı öğrencilerin üç farklı oturumda yarışacağı YKS, seçimler nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. Üniversite adayı öğrencilerin sınava kadar olanı zamanı verimli kullanmaları gerektiğini belirten Ergin Sarar, “Türkiye’nin en güçlü yayınlarını bir araya getirerek oluşturulan binlerce soruyu öğrencilerle çevrimiçi platformda buluşturduk. Bu simülasyonla öğrenciler puan ve başarı sıralamasını, hangi bölümlere girip giremeyeceğini görebilecek ve buna göre de eksikliklerini tespit edebilecek” ifadelerini kullandı.

“Sınava gir, sınav sonucunla tercihini yap, hayalindeki bölüme yerleşme ihtimalini gör”

Platformun mottosunun “Sınava gir, sınav sonucunla tercihini yap, hayalindeki bölüme yerleşme ihtimalini gör” olduğunu söyleyen Ergin Sarar, “Bu platform öğrencilere 5 farklı yayın ve farklı soru tarzları ile karşılaşma imkânı, 10 TYT ve 10 AYT sınavı ile toplamda 20 deneme sınavı çözme fırsatı, kazanım analizi ile eksik konularını görme imkânı, gerçek tercih deneyimi ve platformda katıldığın sınav sonucu ile hayalindeki bölüme yerleşme ihtimalini öğrenme şansı, devlet ve vakıf üniversitelerin puan ve başarı sıralamalarına ulaşma imkânı sağlıyor” dedi. Sarar, “2022 YKS başvurularını incelediğimizde TYT’ye başvuran aday sayısı 3.234.318, AYT’ye başvuran aday sayısı 2.056.466 kişi ve YDT’ye başvuran aday sayısı 168.418 kişidir. 2023 YKS sınavında başvuru sayılarının artarak devam etmesi beklenmektedir. Bu sınavda başarılı olmak için öğrencilerimizin konuları bitirdikten sonra farklı yayınevlerinin sorularıyla karşılaşması ve bunları çözmesi öğrencilerin eksikliklerini görmesi için çok büyük önem arz etmektedir. Sanal üniversite tercih simülasyonu sayesinde sınav sonrasında ne yapacağım hissini de öğrencilerin üzerinden alıyoruz. Sınavdan hemen sonra çıkan sonuç ile öğrenciler sınava katılan rakipleri arasındaki yerini öğrenebilir ve hayalindeki bölüm için tercih yapabilir” şeklinde konuştu.

Detaylı bilgiye üniversitenin web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.