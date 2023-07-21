Mersin Yenişehir İlçesi EAFL'de Gelenek değişmedi.Açıklanan 2023 YKS sonuçlarına göre tüm puan türlerinde her yıl olduğu gibi EAFL öğrencileri bu yılda büyük başarı elde etti.

AYT SAYISAL puan türünde ise okul öğrencisi Baran İnciMersin birincisi Türkiye 90'ncısı oldu.

Sonuçları değerlendiren Okul müdürü İmran Bağdemir , “Çalışmak Önceliğimiz, Başarmak Geleneğimizdir “ sloganıyla her yıl olduğu gibi bu yılda elde edilen sonuçlardan ve toplu başarıdan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize verdikleri emek ve destek için teşekkür ettiğini belirtti.

Okulun YKS’de tüm puan türlerinde başarı durumu şu şekilde;