Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik BUSMEK marifetiyle düzenlendiği ücretsiz kurslarda yeni dönem ön kayıtları başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak Bursalıları ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerimizle buluşturan BUSMEK’in, üniversiteye hazırlanan gençler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ücretsiz YKS hazırlık kursları devam ediyor. 2018-2019 eğitim döneminde bir merkezde başlatılan ücretsiz YKS hazırlık kursları, yoğun talep çerçevesinde yeni dönemde 6 merkezde gerçekleştirilecek. Merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerden gelen talepleri değerlendiren BUSMEK, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da da Sınava Hazırlık Merkezlerini hayata geçiriyor.

Geçmiş eğitim dönemlerinde kurslara devam eden öğrencilerin yüzde 80’inin birer üniversiteye girme başarısı gösterdiği merkezlerde eğitimler yüz yüze gerçekleştiriliyor. Ayrıca dönem içinde belli periyodlarla deneme sınavları, motivasyon seminerleri ile gençler destekleniyor.

BUSMEK’in ücretsiz hazırlık kurslarından yararlanmak isteyen lise mezunu gençler, busmek.bursa.bel.tr internet adresinde online başvuru kısmından ön kayıt yaptırabilecekler. Ayrıca sınava hazırlık merkezlerine bizzat gidip başvuru da yapabilecekler. Başvuru sırasında öğrenciler, sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere istedikleri alanları seçebilecek. Dersler Eylül ayında başlayacak ve Haziran 2024’e kadar devam edecek. Ayrıca, başvuru yapan öğrenciler için Eylül ayı başında bir seviye belirleme sınavı gerçekleştirilecek. Seviye belirleme sınavı için gerekli bilgiler kayıtlı cep telefonu numaranıza SMS olarak gönderilecek.

Ücretsiz YKS hazırlık kurslarımızın eğitimleri aşağıdaki sınava hazırlık merkezlerimizde verilecektir.

Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 342 72 19

Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 220 91 91

Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 716 22 87

Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 573 90 67

Karacabey Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 676 86 40

Mustafakemalpaşa Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 613 84 94