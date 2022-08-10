YKS sınavına hazırlık kurslarının kayıtları 31 Ağustos tarihine kadar online yapılacak. Online başvuru yapamayanlar Ağustos ayı boyunca ATABEM Çaybaşı Kurs Merkezi’ne şahsen başvuruda bulunabilecek. 5 Eylül’de başlayacak kurs için belediyenin internet sitesinde online işlemler kısmından ATABEM’i tıklayarak ayrıca, ATABEM’in kendi web sitesinden kayıt yapılabilecek.

Onlıne kayıt 31 ağustos’a kadar

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üniversiteye hazırlanan 12’nci sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına yönelik ATABEM Çaybaşı Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi’nde ücretsiz akademik kurslar açılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunları için Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) yönelik hazırlık kursu açıyor.

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