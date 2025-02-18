2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru ekranı geçtiğimiz günlerde açıldı. 6 Şubat'ta başlayan 2025 YKS başvuruları, 3 Mart'ta sona erecek.BURSA (İGFA) - YKS'de sadece akademik bilgiyle değil aynı zamanda da zaman yönetimi, stres kontrolü ve doğru planlama ile başarıya ulaşılacağını ifade eden Akoğlan, adayların hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini iyi hissetmelerinin başarılarını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci ve sınava hazırlık konularında önemli tavsiyelerde bulundu.

Başvuru süreci ve dikkat edilmesi gerekenler

2025 YKS başvuruları, 6 Şubat'ta başlayıp 3 Mart'ta sona erecek. Uzm. Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, 2025 YKS başvurularıyla ilgili şu ana kadar önemli bir sistem değişikliği duyurulmadığını belirterek, “Ancak ÖSYM, sınav takvimi ve başvuru tarihleri konusunda her yıl güncellemeler yapabiliyor. Adayların resmî duyuruları dikkatle takip etmesi ve başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM'nin resmi web sitesi ile AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden kontrol yapmaları önerilir.” dedi.

YKS başvuru sürecinde en sık yapılan hatalar nelerdir?

Adayların başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalara işaret eden Akoğlan, en sık yapılan hataları şöyle sıraladı:

“Yanlış veya eksik bilgi girme: Adaylar T.C. kimlik numaraları, iletişim bilgileri ve okul bilgilerini eksiksiz ve doğru girmelidir.

Başvuru süresini son günlere bırakma: Sistemsel yoğunluklar nedeniyle son günlerde yaşanabilecek aksaklıklara karşı erken başvuru yapmak önemlidir.

Fotoğraf güncellemesi yapmamak: ÖSYM sisteminde kayıtlı olan fotoğrafın güncellenmesi gerekiyorsa, yetkili merkezlerden yeni bir fotoğraf yüklenmelidir.

Hangi oturumlara gireceğini doğru belirlememek: TYT oturumu zorunludur, ancak AYT ve YDT’ye girmek isteyenlerin bunları ayrıca işaretlemesi gerekir.

Başvuru ücretini zamanında yatırmamak: Başvuru tamamlandıktan sonra ödeme yapılmazsa, başvuru geçersiz sayılır.”

Uzm. Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, başvurunun tamamen öğrenci sorumluğunda olduğunu dile getirerek, “Başvurumu nasılsa öğretmenlerim yapar düşüncesiyle süreci kaçırmamak önemlidir.” uyarısında bulundu.

YKS için en etkili ders çalışma yöntemleri nelerdir?

YKS’de başarıyı yakalamak için ders çalışma stratejilerini de öneren Uzm. Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, bu stratejileri de şöyle sıraladı:

Zaman yönetimi: Haftalık ders programı oluşturulmalı ve belirli sürelerle tekrar edilmelidir.

Derse hazırlıklı katılmak: Öğrencilerin dersi önceden çalışarak derse katılım sağlaması, öğrenme verimini artırır.

Aktif öğrenme teknikleri: Konu anlatımı dinlemek yerine, soru çözerek ve not alarak çalışmak kalıcılığı artırır.

Deneme sınavları: Gerçek sınav koşullarında deneme sınavları çözmek, zaman yönetimini geliştirir.

Farklı kaynaklardan faydalanmak: Tek bir kaynağa bağlı kalmak yerine farklı kitaplar ve online platformlardan yararlanmak daha etkili olur.

Başarı için hangi yöntemler uygulanmalı?

Uzm. Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, YKS'de sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda zaman yönetimi, stres kontrolü ve doğru planlama ile başarıya ulaşılacağını ifade ederek, adayların dikkat etmesi gereken diğer noktaları da şöyle anlattı:

Motivasyonu yüksek tutmak: Uzun vadeli hedef belirleyerek ve ufak ödüllerle motivasyonu sürekli canlı tutmak faydalı olur.

Kendi çalışma stilini bulmak: Kimileri sessiz ortamda, kimileri grup çalışmasıyla daha verimli öğrenebilir. Kendine en uygun yöntemi bulmak önemlidir.

Düzenli tekrar yapmak: Öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için konular belirli aralıklarla tekrar edilmelidir.

Zihinsel ve fiziksel sağlığa dikkat etmek: Uyku düzeni, dengeli beslenme ve ara sıra fiziksel aktiviteler, konsantrasyonu ve verimi artırır.