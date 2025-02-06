Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'nin başvuru sürecinin başladığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli aday kardeşlerim, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) başvuru süreci başladı. Başvurularınızı eksiksiz şekilde tamamlamanızı hatırlatır, başarılı bir hazırlık dönemi geçirmenizi dilerim."

Kaynak: İHA