Yeniköy Kemerköy Enerji, 2024 yılında kurulan ve 2024-2025 futbol sezonu kış döneminde Mahalli U12 ile U14 branşındaki takımlarla mücadele edecek Milas Sportif’e sponsor oldu.

Yeniköy Kemerköy Enerji, Milas’ın yeni spor kulüplerinden biri olan Milas Sportif Kulübü’nün 2024 -2025 sezonu sponsoru oldu. Konuyla ilgili içinde bulundukları her kategoride birincilik hedeflediklerini belirten Kulüp Başkanı Çağrı Arıkan takıma verdikleri destekten dolayı Yeniköy Kemerköy Enerji’ye teşekkürlerini ileterek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yeni kurulan bir spor kulübü olarak Yeniköy Kemerköy Enerji’nin bize vermiş olduğu destek çok değerli. Bu yıl yer aldığımız gruplarda şampiyonluk hedefliyoruz. İyi bir takım kurduk. Gelecek planımız, altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımızı Türk futboluna kazandırmak. Bu amaçla çalışmalarımıza başladık. İnanıyorum ki sonuca ulaşacağız.”

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, Milas Sportif U14 Futbol Takımı sponsorluğunun Milas’a ve Milas’ın sporuna verilmiş bir destek olduğunu belirleterek şunları söyledi: “Şirket olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında bölgesel gelişim geliyor. Daha önce de çeşitli vesilelerle dile getirdiğim gibi biz Milaslı bir şirketiyiz. Milas’ta komşularımızla yaşıyoruz. Bu anlayışla uzun zamandır faaliyet gösterdiğimiz bölgedeki köylerin altyapı, üstyapı ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışıyoruz. Milas Sportif U14 futbol takımına verdiğimiz destek de bu anlayışın bir neticesi. Esasen sporla uğraşan çocuklarımız birebir rekabetin ve başarının tadına erken yaşta varıyorlar. Bu çocuklarımıza destek vermenin geleceğe yapılan büyük bir yatırım olduğuna inanıyorum.”