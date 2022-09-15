Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından Milas’ın çevre köylerinde eğitim gören okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi. Karacahisar İlkokulu’ndan düzenlenen törenle kırtasiye setleri öğrencilere dağıtıldı.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından Milas’ın çevre köylerinde eğitim gören okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi. Karacahisar İlkokulu’ndan düzenlenen törenle kırtasiye setleri öğrencilere dağıtıldı.

Milas Karacahisar İlkokulu’nda İlköğretim haftası dolayısıyla gerçekleşen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Okul Müdürü Ali Rıza Kozak, YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, YK Enerji Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit, Karacahisar Muhtarı Şefik Musluk, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Okula başlarken her çocuğun içinde kaygı durumu yaşanabilir. İlköğretim Haftası, yapılan faaliyet ve etkinlikler ile çocukların okula adapte olmasını amaçlamaktadır. Bu hafta, çocukların eğitim ve öğretimin, okuma yazma bilmenin değerini anlaması adına oldukça önem taşımaktadır. Bu çerçevede YK Enerji’de bizlere destek oldu. Çocuklarımıza temel kırtasiye malzemelerinde oluşan setleri hazırladı. YK Enerji yönetimine katkıları için teşekkür ederiz” dedi.

YK Genel Müdürü M. Serhat Dinç ise “Yeni bir eğitim öğrenim döneminin başladığı bu güzel haftada Yeniköy Kemerköy Santralleri olarak sizlerin yanında bu güzel başlangıcı birlikte yapmak istedik. Milas hepimizin yuvası. Belki de birçoğunuzun ailesinden biri Yeniköy Kemerköy Santralinde çalışıyor. Yeni eğitim yılının başında Milas’taki 25 çevre köyümüzde eğitim gören sizler gibi 222 çocuğumuzun daha büyük keyifle derslerine çalışabilmeleri için kırtasiye setleri hazırladık. Sevgili çocuklar, umarız bu setlerle derslerinize daha büyük bir heyecanla çalışır ve çok başarılı bir eğitim yılı geçirirsiniz. YK Enerji olarak yeni eğitim öğretim döneminin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.