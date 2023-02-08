Muğla’nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren ve IC İÇTAŞ Enerji-LİMAK Enerji ortaklığında işletilen YK Enerji, deprem bölgesinde arama kurtarmada kullanılacak ekskavatörler, kamyonlar, yakıt tankerleri, arazi araçları ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti.

Muğla’nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren ve IC İÇTAŞ Enerji-LİMAK Enerji ortaklığında işletilen YK Enerji, deprem bölgesinde arama kurtarmada kullanılacak ekskavatörler, kamyonlar, yakıt tankerleri, arazi araçları ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere barınma amaçlı konteynır sevkiyatına da başlayan YK Enerji, ilk yardım ve hijyen malzemelerini, çok sayıda giysi ve gıda malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

IC İÇTAŞ Enerji - LİMAK Enerji ortaklığında işletilen Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji), ülkede 10 ilde yıkımlara, çok sayıda insanın yaralanmasına ve ölümüne sebep olan depremleri yakından takip ediyor. Depremlerin ardından hızla hareket geçen YK Enerji, afet bölgesine kurtarma araçları, yardım malzemeleri ve kurtarma ekipleri ulaştırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışma başlattı. Ülke genelindeki olağanüstü seferberlik hareketine ve afet bölgesindeki yaraların sarılmasına destek olmayı amaçlayan YK Enerji, deprem bölgesinde arama kurtarmada kullanılacak ekskavatörler, kamyonlar, yakıt tankeri, arazi araçları ve arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine sevk etti.

YK Enerji gönüllü kurtarma ekipleri afet bölgesine ulaştı

YK Enerji teknik personelinden oluşan gönüllü arama kurtarma ekipleri, afet bölgesine ulaşarak çalışmalara başladı. Deprem bölgesine gönderilmek üzere barınma amaçlı konteynır sevkiyatına başlayan YK Enerji, ilk yardım ve hijyen malzemelerini, çok sayıda giysi ve gıda malzemesini de deprem bölgesine gönderdi. 3 bin 100 kişinin istihdam edildiği YK Enerji bünyesindeki çalışanlar ve aileleri de gönüllü olarak çalışarak, deprem bölgesine gönderilecek olan yardım malzemelerinin toplanmasında, hazırlanmasında aktif görev aldılar. İlk yardım ve temizlik malzemeleri, kişisel koruyucu malzemeler, çok sayıda giysi ve gıdadan oluşan yardımlar, araçlara yüklenerek bölgeye gönderildi. YK Enerji, yeni kurtarma ekipleri oluşturulması ve ayni yardımlardan oluşan konvoyun da hızla hazır edilerek, bölgeye gönderilmesi için zamanla yarışıyor.

Geçmiş olsun Türkiye

Yakınları deprem bölgesinde olan çalışanlarına da destek olmak için çalışmalarını sürdüren YK Enerji, “Geçmiş Olsun Türkiye” başlıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde, 10 ilimizde yıkımlara ve acı kayıplara sebep oldu. YK Enerji olarak, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailelerimize sabır ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılabilmesi adına her türlü yardımı sağlamak için çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız, geçmiş olsun Türkiye”