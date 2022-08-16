Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji) tarafından son üç yılda 1 milyon 120 bin adet fidan dikimi yapılırken, 2025 yılına kadar dikilen ağaç sayısının 5 milyona çıkartılması hedefleniyor.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji) tarafından son üç yılda 1 milyon 120 bin adet fidan dikimi yapılırken, 2025 yılına kadar dikilen ağaç sayısının 5 milyona çıkartılması hedefleniyor.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında imzalanan Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü çerçevesinde, son 3 yılda toplam 1 milyon 120 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. YK Enerji, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın politikaları çerçevesinde, çevre dostu işletmecilik esasına dayanan anlayışı ile yöre halkına sosyo ekonomik açıdan katma değer sağlarken, çevreye yönelik destekleriyle de dikkat çekiyor.

Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ülkemizin farklı bölgelerinde 1 milyon 120 bin 523 adet fidanı toprakla buluşturan YK Enerji, 2022-2025 yılları arasında da ağaçlandırma faaliyetlerine hızla devam edecek. Şu ana kadar yaklaşık 1000 futbol sahası büyüklüğünde alanı ağaçlandıran YK Enerji, 2025 yılı sonuna kadar 4 milyon ağacı daha toprakla buluşturmayı hedefliyor.