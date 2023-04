YK Enerji, deprem nedeniyle Muğla’nın Milas ilçesi konuk edilen çocuklar için 23 Nisan şenliği düzenledi. Şirketin Kemerköy Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği şenliğe Milaslı çocuklar da büyük ilgi gösterirken, gün boyu süren etkinliklerle eğlenen minikler mutlu bir bayram geçirdi.

Yeniköy Kemerköy Enerji Termik Santrali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı depremden etkilenen çocuklarla kutladı. YK Enerji’nin Ören Mahallesi’ndeki Kemerköy Sosyal Tesisleri’nde yapılan şenliğe deprem nedeniyle Milas’ta konuk edilen çocukların yanı sıra YK Enerji çalışanlarının çocukları ve bölgede yaşayan çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aynı tarihlere denk gelmesi nedeniyle çocuklar iki bayram coşkusunu şenlikte birlikte yaşadı.

Şenlik alanında yer alan çok sayıda etkinliğin tadını çıkaran çocuklar, palyaçolardan hikayeler ile birlikte şarkılar söyleyip gönüllerince dans etti. Uçurtma yarışlarına büyük ilgi gösteren çocuklar, pamuk şeker makinesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Keyifli bir gün geçiren çocuklar, şenlik sonunda kendileri için hazırlanan minik hediyelerle evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirten YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, “Sosyal sorumluluk projelerimizde ve sponsorluk desteği verdiğimiz tüm etkinliklerde önceliğimiz her zaman çocuklarımız olmuştur. ‘Bir çocuk gülerse dünya değişir’ anlayışımızla her zaman çocuklarımızın yanında olmaya, onlara iyi bir gelecek sunmaya çalışıyoruz. Bu 23 Nisan’da da hem depremde evlerini kaybeden ve Milas’ta misafir ettiğimiz çocuklarımızın hem de Milaslı çocuklarımızın bayramlarını mutlulukla geçirmelerine destek olduk. Biz de çocuklarımızla birlikte eğlendik, onların yaşam sevinçlerine ortak olma fırsatı bulduk” dedi.