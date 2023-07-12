Yerli kaynakları kullanarak Türkiye’nin ihtiyacı olan elektriğin yüzde 2,5’ini üreten YK Enerji, yöre halkına sağladığı istihdam olanağının yanı sıra bölgedeki köylerin başta eğitim ve ulaşım olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, “Santrallerimizde çalışan arkadaşlarımızın büyük bölümü Milaslı. Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte 15 bin kişilik büyük bir aileyiz. YK Enerji olarak, civar köylerin ihtiyaçlarını gidermek, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almasını sağlamak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Milas köylerine destek vermeye, halkımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 2,5 gibi ciddi bir oranını yerli kaynaklarla üreterek, ülkenin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji), faaliyet gösterdiği Muğla Milas’ta imza attığı sosyal çalışmalarla başta köyler olmak üzere bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarını gidermeye, sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Bölgedeki birçok köye farklı destekler veren YK Enerji; köylere yol, cami, kütüphane yapmanın yanı sıra köy okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu çerçevede Bağdamları Mahallesi’ndeki Yeniköy TEK İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere ve okula destek olmak için kitap bağışı yapıldı. Ayrıca okulun bilişim sınıfı kurmasına destek olmak amacıyla bilgisayarlar da kazandıran YK Enerji, eğitim-öğretim yılı başında da yakın çevresindeki 25 köy okulunda, toplam 222 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti. Karacahisar Mahallesi’nden gelen talep üzerine ilkokul binasının eski elektrik tesisatını yenileyerek diğer tadilat işlerini de yapan şirket, Kalem Mahallesi’ndeki ilkokul binasında ve Pinar İlköğretim Okulu’nun yemekhane binasında da ihtiyaç duyulan tamiratları gerçekleştirdi.

YK Enerji, kısa bir süre önce de Çamlıca köyünün yolunu yeniledi. Yeni yolla birlikte Pinar ve Kalem köyü ile Çamlıca’nın ulaşımı bir saat daha avantajlı hale geldi. YK Enerji’nin imdadına yetiştiği bir diğer konu da çiftçilerin sulama sorunu oldu. Milas’ta S.S. Çamköy Sulama Kooperatifi’ne ait sulama sisteminde bulunan akım trafolarının tamamını yenileyerek, çiftçinin kuraklıkla mücadele ettiği bu dönemde yüzlerce dönümlük tarım arazisine can suyu olundu. Bu sayede kooperatif üyesi 111 çiftçinin sulama sorunu çözüldü. Sürdürülebilir kalkınma konusunda S.S. Dereköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ait zeytinyağı fabrikasının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve daha hijyenik bir ortam sağlanması için malzeme ve iş makinesi desteği sağlandı. Bu yıl kooperatifin zeytinyağı üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, hasat ve üretim konusunda üreticilere eğitimler verilmesi ve zeytinyağı kalitesinin arttırılması için de bazı çalışmalar planlanıyor.

“Sürdürülebilirlik vizyonuyla çalışıyoruz”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, “YK Enerji olarak faaliyetimize başladığımız günden bu yana en büyük paydaşımız Milas halkı oldu. Santralimizde çalışan 3 bin 100 kişinin yüzde 75’ini bölge halkı oluşturuyor. Civar köylerde neredeyse her evden bir kişi santralimizde çalışıyor. Çalışanlarımızın ailelerini de kattığımızda 15 bin kişilik dev bir aileyiz” dedi. Şirketlerin faaliyet alanlarının dışında bulundukları bölgeye katkı sağlamalarının çok önemli olduğunu belirten Dinç, açıklamasına şöyle devam etti: “Sürdürülebilirliği ilke edinmiş bir şirket olarak Milas’a katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede özellikle köylerimizle çok güçlü bir iletişimimiz var. Köy okullarımızın tadilatını yapıyor, çocuklarımıza daha kaliteli bir eğitim almaları için malzeme desteği veriyoruz. Köy yollarını yapıyor, sulama kanallarını iyileştiriyoruz. Hangi köyün neye ihtiyacı varsa imkanlarımız dahilinde yardımcı oluyoruz. Kimine kütüphane kuruyor, kimine cami yapıyoruz, sulama sorununu gideriyoruz”

YK Enerji’nin bölgenin en büyük zeytin üreticilerinden biri olduğunu da söyleyen Dinç, “Rehabilitasyonunu yaptığımız eski maden sahalarımızda 22 bini aşkın zeytin ağacımız var. Her yıl yaklaşık 40 ton zeytin ve 8 ton soğuk sıkım zeytinyağı üretiyoruz. Bunları da işçilerimizle, köylerimizle paylaşıyoruz. Ayrıca Milas’ın tarihinin de gün yüzüne çıkması için arkeolojik kazılara destek oluyoruz. Bugüne kadar bölgenin tarihi açısından çok önemli kalıntılara ulaşıp ülke turizmine kazandırdık. Yine arkeolojiyle ilgili akademik çalışmaların da en büyük destekçilerinden biriyiz” dedi.