Türkiye’nin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 2.5’ini karşılayan, bölge halkına öncelik tanıyan istihdam politikası ve gerçekleştirdiği rehabilitasyon çalışmaları ile sektörüne öncülük eden YK Enerji, kalite ve mükemmellik yolculuğunda Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı.

Türkiye’nin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 2.5’ini karşılayan, bölge halkına öncelik tanıyan istihdam politikası ve gerçekleştirdiği rehabilitasyon çalışmaları ile sektörüne öncülük eden YK Enerji, kalite ve mükemmellik yolculuğunda Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı.

Ulusal kalite bilincinin yaratılması, geliştirilmesi ve kalite yönetimi ile mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılmasının ilk adımı olarak görülen “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi”, YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Genel Sekreteri Sabri Bülbül tarafından imzalandı. Atılan imzalarla YK Enerji, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) modelini tüm iş süreçlerine uygulayacak.

YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç imza töreninde yaptığı konuşmada, “2018 yılından beri KalDer üyesi bir şirket olarak, ‘sürdürülebilir iş mükemmelliği’ hedefine ulaşmak için EFQM modelini benimsedik. Bugün attığımız imzalarla da EFQM modelini hayata geçirme ve sürdürme konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk” dedi.

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM), 1988 yılında Avrupa’nın önde gelen 14 şirketi tarafından “Avrupa’da sürdürülebilir mükemmelliğin itici gücü olma” misyonu ve “Avrupalı kuruluşların mükemmelliğe eriştikleri bir dünya” vizyonu ile kuruldu. Vakıf, üyelik sistemiyle çalışıyor ve kar amacı taşımıyor.