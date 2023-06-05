Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ilköğretim öğrencileriyle birlikte kutladı.

YK Enerji, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü Yeniköy TEK İlköğretim Okulu’nda “Küçük Adımlar, Büyük Değişimiler” temalı özel bir etkinlikle kutladı. Yeniköy TEK İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve şirket çalışanlarının katıldığı etkinlikte başta plastik atıklar olmak üzere atıkların çevre üzerindeki etkisini anlatan bir çalışma gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde, öğrencilere atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında bilgilendirici bir sunum yapıldı. Plastik atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkileri, geri dönüşümün önemi ve atık azaltma stratejileri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinliğin ikinci ayağında ise “Küçük Adımlar, Büyük Değişimler” sloganıyla ambalaj atıklarından tasarım yarışması başlatıldı. Yarışma, ambalaj atıkları kullanarak büst, resim, enstalasyon veya herhangi bir sanat dalında yenilikçi eserler oluşturma konseptine dayanıyor. Yeniköy TEK İlköğretim Okulu’ndaki 8 sınıfta eğitim gören tüm öğrencilere açık olan yarışmada çocuklar, kullanım ömrünü tamamlayan ambalaj atıklarını sanat eserlerine dönüştürerek geri dönüşümü sanatın gücüyle birleştirecek.

Öğrenciler sanat eserlerini 9 Haziran 2023 Cuma gününe kadar okul yönetimine teslim edecek. Okulda görev yapan öğretmenlerden ve YK Enerji Çevre Birimi çalışanlarından oluşan jüri tarafından her sınıftan bir eser birinci seçilecek. Eserler; yenilikçi, estetik değer, ambalaj atıklarının verimli kullanımı ve çevre mesajının etkisi gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Yarışmada birinci seçilen öğrencilere özel hediyeler, katılan tüm çocuklara da ‘Teşekkür sertifikası’ verilecek.

“Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimize uyguluyoruz”

“Plastik atık sorunu, dünya genelinde ciddi bir çevre tehdidi haline geldi ve bizler, bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikle de yenilikçiliği teşvik etmek ve atıkların çevreye zarar vermek yerine sanat eserlerine dönüştürülebildiğini gösterecek bir platform sunmak istedik” diyen YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, “Bu etkinlikle çocuklarımız atıkların geri dönüşümü konusunda bilgi sahibi oldu. YK Enerji olarak, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini desteklemek amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Özellikle plastik atık sorununa çözüm bulma ve çevreye duyarlılık konularında toplumun her kesimini harekete geçirmek için çabalıyoruz” dedi.

YK Enerji’nin sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinde titizlikle uyguladığını belirten Dinç, “İş süreçlerimizi sürdürülebilir bir dünya hedefiyle kurguluyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz maden sahalarını ağaçlandırıyor, tarım yapılabilir hale getiriyoruz. Yeni teknolojileri kullanarak çok daha çevreci bir yaklaşımla elektrik üretiyoruz. Bunun yanı sıra toplumun tüm kesimlerine hitap eden sosyal ve çevre yatırım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede geleceğimiz olan çocuklarımızın da küçük yaşlarda çevreyi koruma bilincine sahip olması büyük önem taşıyor. Sadece özel günlerde değil, yılın geri kalanında da her fırsatta çocuklarımızla bir araya geliyor, çöp topluyor, ağaç dikiyor ve yeni bilgilerle donanmaları için eğitimler veriyoruz” şeklinde konuştu.