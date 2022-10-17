YK Enerji, Çamlıca Köyü’nün iki kilometrelik yol ıslah çalışmasını yaparak halkın ulaşım sorununu kolaylaştırdı. Islah edilen yolla birlikte köye ulaşımın bir saat kısaldığını belirten Çamlıca Köyü Muhtarı Süleyman Öz, “Ulaşım sorunumuzu tamamen çözdük. Böylece, Pinar, Kalem Köyü ile Çamlıca’nın ulaşımı bir saat daha avantajlı hale geldi. Şahsım ve köy halkım adına YK Enerji’ye ve tüm yöneticilerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

YK Enerji, Çamlıca Köyü’nün iki kilometrelik yol ıslah çalışmasını yaparak halkın ulaşım sorununu kolaylaştırdı. Islah edilen yolla birlikte köye ulaşımın bir saat kısaldığını belirten Çamlıca Köyü Muhtarı Süleyman Öz, “Ulaşım sorunumuzu tamamen çözdük. Böylece, Pinar, Kalem Köyü ile Çamlıca’nın ulaşımı bir saat daha avantajlı hale geldi. Şahsım ve köy halkım adına YK Enerji’ye ve tüm yöneticilerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Muğla’nın en büyük şirketlerinden biri olan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), Milas’taki sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İstihdamının yüzde 75’ini çevre köylerden sağlayan YK Enerji, köylerin kalkınmasına destek olacak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede YK Enerji, Milas’taki Çamlıca Köyü’nün iki kilometrelik yolunun yenileme ve yeniden düzenlenmesini üstlendi.

Yol çalışmalarını yerinde incelemek üzere Çamlıca Köyü’nü ziyaret eden YK Enerji Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit, muhtar Süleyman Öz’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muhtar Öz, YK Enerji’ye teşekkür ederek, yeni ıslah edilen yol ile birlikte bir saatlik ulaşım kolaylığı sağlandığını söyledi.

YK Enerji Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit, “Milas, bizim evimiz. Her iki santralimizin bulunduğu bölgedeki tüm köylerle yakın bir ilişki içindeyiz. Bu bölgede yaşayan hemşerilerimizin hayat kalitesini artırmak, köylerin eksikliklerini gidermek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Bu çerçevede Çamlıca Köyü’nün yol ihtiyacını da giderdik, artık ulaşım daha konforlu ve kısa bir hale geldi” dedi.

Muhtar Süleyman Öz ise yaptığı açıklamada YK Enerji’nin çevre köy halkının ihtiyaçlarına her zaman duyarlı davrandığını belirterek şunları söyledi: “YK Enerji, köy halkımızın santralde istihdamının yanı sıra köy içindeki inşaat ve tadilat işlerimizde de sürekli destek veriyor. Köyümüzde ıslah edilen iki kilometrelik yolla birlikte ulaşım sorunumuzu tamamen çözdük. Pinar, Kalem Köyü ile Çamlıca’nın ulaşımı bir saat daha avantajlı hale geldi. Şahsım ve köy halkım adına YK Enerji’ye ve tüm yöneticilerine teşekkürlerimi iletiyorum”