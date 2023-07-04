YK Enerji, Milas’ta S.S. Çamköy Sulama Kooperatifi’ne ait sulama sisteminde bulunan 3 adet akım trafonsunun yenileyerek, çiftçinin kuraklıkla mücadele ettiği bu dönemde yüzlerce dönümlük tarım arazisine can suyu oldu. Kooperatif Başkanı ve Çamköy Muhtarı Mehmet Emin Soydan, “Bu trafolar yenilenmeseydi kooperatif üyesi 111 çiftçimiz toprağını ekemeyecek ve çok ciddi bir gelir kaybı yaşayacaktı. Bizim için bu konuda destek sağlayan YK Enerji’ye tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

Yerli kaynaklarla enerji üretimi yaparak önemli bir kamu hizmeti sağlayan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), diğer yandan da ’Toprağın Değerini Bileniz’ ilkesiyle faaliyet gösterdiği Muğla’nın Milas ilçesinde toplumsal ve ekonomik kalkınmaya destek sağlamaya devam ediyor. Kapatılan maden sahalarında 22 bin 100 zeytin ağacının bakımını üstlenen ve Coğrafi İşaret belgeli zeytinyağıyla aynı zamanda bölgenin en önemli tarımsal üreticilerinden olan YK Enerji, S.S. Çamköy Sulama Kooperatifi’ne ait sulama sistemindeki trafoları yenileyerek yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinin sulanmasını sağladı.

Çamköy Sulama Kooperatifi’nin 111 üyesi için yılda 2 veya 3 hasat yapacak şekilde yemlik arpa ve buğday ile domates, biber, karpuz, mısır gibi sebze türleri ektikleri tarım alanları en önemli geçim kaynakları olarak yer alıyor. Kooperatife ait sulama sisteminde bulunan 3 adet trafonun arızalanması ile birlikte, köyde sulu tarım yapılması imkansız hale geldi. YK Enerji yönetimi, ’Toprağın Değerini Bileniz’ ilkesi ile köylünün bu sorununa sahip çıkarak her 3 trafonun da yenilenmesini sağlayarak, sıcak yaz aylarının aniden bastırdığı bu günlerde toprağın yeniden suya kavuşmasını sağladı.

Sulama faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Çamköy’ü ziyaret eden YK Enerji Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit, aynı zamanda kooperatif başkanı olan Çamköy Muhtarı Mehmet Emin Soydan’dan ve çiftçilerden yapılan tarım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Muhtar ve çiftçiler YK Enerji’ye teşekkür ederek, “En çaresiz zamanımızda bize yardım elini uzatan YK Enerji sayesinde toprağımızı işlemeye, ekmeğimizi kazanmaya devam edebiliyoruz. Her konuda olduğu gibi YK Enerji’nin desteğini burada da görmek çok güzel” dedi.

YK Enerji Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit, “Faaliyet gösterdiğimiz Milas bölgesinde santrallerimize komşu köylerimize istihdam desteği sağlarken, diğer yandan toplumsal ve ekonomik sıkıntılarını da sahiplenerek çözüm ortağı olma gayretindeyiz. Kendimiz de bölgenin önemli bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi olarak ‘Toprağın Değerini Bileniz’ diyoruz ve bölgemizdeki tarımsal kalkınma faaliyetlerine destek oluyoruz. Çamköy için hayati öneme sahip olan bu sulama sistemini yeniden işler hale getirmek ve bu sayede 111 hanenin gelir kaynaklarına kavuşmasını sağlamak bizim için de mutluluk verici” diye konuştu.

S.S. Çamköy Sulama Kooperatifi Başkanı ve Çamköy Muhtarı Mehmet Emin Soydan ise, “Kooperatifimiz çatısı altında faaliyet gösteren çiftçilerimiz için üç trafonun yenilenmesi son derece hayati bir konuydu. Eğer bu trafolar yenilenmeseydi yüzlerce dönümlük alanda sulu tarım yapılamayacak, çiftçilerimiz çok ciddi gelir kaybına uğrayacaktı. YK Enerji köylerimizde yaşadığımız birçok soruna çözüm ürettiği gibi trafoları yenileyerek sulama sorununu da çözdü. Bölge tarımına ve ekonomisine sağladığı bu katkıdan dolayı YK Enerji yönetimine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.