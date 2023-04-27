Geyik Barajı’ndan su sağlayan isale hattının Yeniköy Termik Santrali sorumluluğunda olan bölümdeki arızalar, YK Enerji tarafından aynı gün giderilerek su akışı yeniden sağlandı.

Geyik Barajı’ndan Yeniköy Termik Santrali’ne ve Bodrum ilçesinin bir bölümüne içme ve kullanma suyu sağlayan isale hattının Yeniköy Termik Santrali sorumluluğunda olan bölümündeki bakım ve onarım çalışmaları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji) ekipleri tarafından kısa sürede tamamlandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde 1988 yılında Yeniköy Termik Santrali’ne kullanma suyu temini amacıyla hizmete alınan ve santralin yanı sıra Bodrum yarımadası için de içme suyu sağlayan Geyik Barajı’nın su isale hattında arıza yaşanmıştı. Arızanın belirlenmesinin hemen ardından 26 Nisan Çarşamba günü saat 07:20’de, hattın Yeniköy Termik Santrali sorumluluğunda olan kısmında YK Enerji ekipleri tarafından arıza giderme çalışmaları başlatıldı. Çamköy ve Karacahisar sınırlarında üç noktada meydana gelen arızaların giderilmesi için YK Enerji ekipleri hızla organize oldu. Onarım işlemleri için gerekli ekip ve ekipmanın kısa sürede temin edilmesiyle başlayan çalışmalar, aynı gün saat 22:00’de tamamlanarak isale hattı yeniden kullanıma açılabilir duruma getirildi ve sorunun çözüldüğü DSİ’ye bildirildi.

Hattın Bodrum yarımadasına giden ve Yeniköy Termik Santrali sorumluluğu dışındaki kısmındaki bakım ve onarım çalışmalarının ilgili taraflarca tamamlanacağı belirtildi.