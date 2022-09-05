Maden sahalarında sürdürdüğü arkeolojik kazıların yanı sıra Ören Arkeopark’a verdiği destekle Milas’ın tarihinin gün yüzüne çıkmasını destek veren Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş, 13.Karia Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’nun ana sponsoru oldu.

Maden sahalarında sürdürdüğü arkeolojik kazıların yanı sıra Ören Arkeopark’a verdiği destekle Milas’ın tarihinin gün yüzüne çıkmasını destek veren Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş, 13.Karia Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’nun ana sponsoru oldu.

YK Enerji’nin ana sponsorluğunu üstlendiği, Milas Ticaret ve Sanayi Odası ve Mimarlar Odası Milas Temsilciliği tarafından desteklenen 13.Karia Karialılar ve Mylasa Sempozyumu 2-3 Eylül tarihlerinde yapıldı. Ana teması “Karia’da ekonomi ve ticaret” olarak belirlenen sempozyum, dünyada sualtı arkeolojisinin kurucusu olan, Türkiye’de sualtı arkeolojisine çok önemli katkılar sunan ve geçen yıl yaşamını yitiren ABD’li Prof. George Bass’ın anısına ve onun yakın çalışma arkadaşlarından Dr. Cemal Pulak’ın onuruna yapıldı.

Sempozyumda Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya, ABD ve Mısır’dan olmak üzere 16 ülkeden 32 katılımcı bildiriler sundu. Bildirilerde Karia’nın ekonomisi ve ticareti, sürmekte olan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı.

Sempozyumda linyit sahasında uzun yıllardır yaptığı arkeolojik kazılarla Milas’ın tarihini gün ışığına çıkaran ve sempozyuma sponsorluk desteği veren YK Enerji’ye teşekkür plaketi verildi. Plaketi YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç’e Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan, Dr. Fede Berti ve Prof. Dr. Damien Aubriet takdim etti.

Burada bir konuşma yapan YK Enerji Genel Müdürü Dinç, Milas’ın bir değeri olan bu etkinliğe destek vermekten ötürü çok mutlu olduklarını belirterek “YK Enerji olarak maden sahalarımızda gerçekleştirdiğimiz ve yılın 365 günü devam eden arkeolojik kazılarla Milas’ın dünya arkeoloji atlasında hak ettiği yeri almasına destek veriyoruz. Belentepe, Hüsamlar, Çakıralan ve İkizköy’de sürdürdüğümüz arkeolojik kazı çalışmaları ile tarihe ışık tutma gayretimizi bu sempozyuma destek olarak da sürdürmek istedik. Bu kıymetli etkinliği düzenleyen başta Gazeteci Olcay Akdeniz olmak üzere destek veren Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Mimarlar Odası Milas temsilciliğine, dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan değerli akademisyenlere ve tüm arkeoloji severlere teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.