Eskişehir’de kasabın vitrinindeki etleri pür dikkat izleyen kedi görenleri güldürdü.

Kentin işlek bölgelerinden biri olan Sivrihisar caddesinde bulunan bir kasap dükkânının vitrinindeki etleri izleyen kedi yoldan geçenlerin gözüne çarptı. İşletmenin önünü adeta mesken eden sevimli hayvan, dakikalarca dönen etleri seyretti. Görenleri güldüren kedi, yoldan geçen vatandaşların meraklı bakışlarına rağmen gözlerini hiç ayırmadan vitrini izledi. Sevimli hayvan, çevredekilerin kendisine sevgi göstermesine rağmen dükkânın önünden uzun süre ayrılmadı.