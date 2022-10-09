Kastamonu’da polisevinde nöbet tutan polis, yiyecek ararken yanına kadar gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Kastamonu’da polisevinde nöbet tutan polis, yiyecek ararken yanına kadar gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Saraçlar Mahallesi’ndeki polisevinde nöbet tutan polis memuru, ormanlık alanda yiyecek arayan tilkiyi fark etti. Bir süre tilkiyi gözetleyen polis memuru, yanına çağırdığı tilkiye yiyecek verdi. Bir süre ormanlık alanda gezinen tilki, ardından gözden kayboldu. Polis memuru, tilkiyi beslediği anları ise cep telefonu ile görüntüledi.