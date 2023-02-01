HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi.

Son günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmak için şehir merkezine inmeye başladı. İlçenin Orman Mahallesi’nde yaşayan öğretmen Ümit Bartın, akşam saatlerinde evlerinin yakınlarında yiyecek arayan tilkiyi kayda aldı. Bir süre evin yanındaki çöplükte yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Bartın, camdan dışarıya baktığı zaman yiyecek arayan bir tilki gördüğünü belirterek, “Kış aylarında doğada yiyecek bulamayan hayvanlar yerleşim alanlarına geliyor. Onun için hepimiz bir kap yemeği dışarıya bıraksak en azında bu hayvanlar aç kalmayacak” dedi.