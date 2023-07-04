Mersin Bozyazı İlçesi Tekelili Yitik Ozan 'Yitik Şiirler' adlı Şiir Kitabı ile sanatseverlerle buluştu.

Şiirlerine tarih notu düşmediğini zira Şiirlerimi '' Güne değil Çağa Yazdım'' diyerek ilk edebi eserini sanatseverlerle buluşturan Yitik Ozan MERSINTIME'ı ziyaret ederek kitabı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sayfa ve Kapak tasarımı'nı Sevde Sarıtaş'ın yaptığı Gülnar Yayınları tarafından baskısı yapılan kitaba tüm seçkin Kitap Mağazalarından ve İnternet üzerinden ulaşılabileceğini ifade eden Yitik Ozan , ' Yitik Şiirlerde her çağda okuyan , kendisinden bir şeyler bulsun istedim '' dedi.

... Bu dağların masum çocuğuyuz biz ,

Arasan sorsan hısım çocuğuyuz biz ,

Neden bilmem hasım çocuğuyuz biz , Bu gün yaşıyorsam kar benim için .

Dizeleriyle adeta günümüz insan ilişkilerinin özetleyen Ozan , 2.kitabının da yakında yayımlanacağı müjdesini verdi.