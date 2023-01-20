Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kerkenezin saldırarak yaraladığı güvercin, yırtıcı kuşun pençesinden duyarlı bir öğretmenin müdahalesi ile kurtulduktan sonra tedavisi yapılarak doğaya salındı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kerkenezin saldırarak yaraladığı güvercin, yırtıcı kuşun pençesinden duyarlı bir öğretmenin müdahalesi ile kurtulduktan sonra tedavisi yapılarak doğaya salındı.

Olay, Ali Tekinsoy Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Okul öğretmenlerinden Mustafa Altıntop, bahçede dolaştığı sırada bir kerkenezin güvercinlere saldırdığını fark etti. Saldırdığı güvercinlerden birini yaralayan kerkenez, avını kapıp götürmek üzereyken duyarlı öğretmen güvercinin yardımına koştu. Altıntop, yırtıcı kuşun kendisine saldırması ihtimaline rağmen kerkenezi uzaklaştırmayı başardı. Kerkenezin pençesinden kurtulan yaralı güvercin, ilk olarak bir otomobilin altına saklandı. Avını kaybeden kerkenez ise, bir süre daha çevrede beklese de amacına ulaşamadı. Kerkenez, öğretmenin müdahalesi ile uçarak gözden kayboldu.

Altıntop ise yaralı güvercini saklandığı yerden çıkardıktan sonra tedavisini yaptırmak üzere veterinerin yolunu tuttu. Burada gerekli tedavisi yapılan güvercin, daha sonra doğaya kanat çırptı.

Güvercini tedavi ettirip doğaya salan Altıntop, olayı cep telefonu kamerası ile görüntülerken, “Hayvanı kurtardık. Her tarafından kan akıyor. Gözünü oymuş eyvah eyvah. Boynundan kan akıyor. Ayağında da bir işaret var. Hala da burada bekliyor. Avını bekliyor. Şahin herhalde. Uzaklaştırdım ama yine bekliyor. Güvercin de burada zavallı. Güvercin de korkusundan saklandı. Can ya! Yazık. Gözlerinin ikisi de görmüyor. Uçtu gitti inşallah yaşar” ifadelerini kullandı.