Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nden Doç. Dr. Mine Ceranoğlu "Yıprat-Ma" isimli tekstil sanatı sergisini açtı.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nden Doç. Dr. Mine Ceranoğlu "Yıprat-Ma" isimli tekstil sanatı sergisini açtı.

Doç. Dr. Mine Ceranoğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisinde, insanı, zamanı, hayatı, ilişkileri, özgürlüğü, doğayı, akışı gibi konuları alan ve kumaşlarla anlatımın yapıldığı 3. kişisel sergisini hakkında, “Küçümsediğimiz ya da küçümsendiğiniz, derin yaraların izlerin insan hayatında kaldığı ve bir o kadar da saf duygu ve mutluluğun yaşandığı çocukluk dönemi; Bir yıpratmayı en iyi kim becerebilir? Tam da hayatın merkezinde olan insan. Sarmala, girdaba, yanlışlıklara düştüğümüz, heyecanı, aşkı, mutluğu ve tecrübeyi zirvede yaşadığımız gençlik dönemi, Her şeyin daha düze olduğu, sıradanlaştığı, olgunluğun yaşandığı yetişkinlik dönemi .Ve zamanın tükendiği, bir o kadar yıpranmışlığın hızlandığı, sağlık sorunlarının ve yalnızlığın arttığı yaşlılık dönemi” dedi.

Dijitalleşen dünyada herkesin elinden düşüremediği sanal oyuncakların, çocukluğun oyunu olan uçurtmaların yani özgürlüğün yerini aldığını ifade eden Ceranoğlu, “Havaya süzülemediğimiz, nefes alamadığımız, dijitale bağımlı olduğunuz her gün, kendinizden biraz daha, biraz daha şeyler kaybettiriyor. Oysaki çocukluğumuzdaki gibi göğe, maviliklere uçabilsek yeniden, uzaklaşabilsek dijitalden” diye konuştu.