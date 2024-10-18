Kayseri Emniyeti, bir çocuğun yıpranmış Türk bayrağını öptükten sonra yanından götürmesi sonucu boş kalan direğe Türk bayrağı astı. Yapılan incelemede bir çocuğun yıpranan bayrağı öptükten sonra yanında götürdüğü belirlendi.

Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahallede bir binaya asılı bayrağa bir kişi tarafından zarar verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada; 10-12 yaşlarında bir çocuğun vatan ve bayrak sevgisi ile mevsim şartlarında yıpranmış olan asılı bayrağı aldığı, öpüp başına koyduğu ve bayrağı alarak yanında götürdüğü tespit edildi.

Polis ekipleri bunun üzerine ikamet sahibine ulaşarak Türk bayrağı hediye ederek, yerine astı. Ayrıca çocuğu da bulan ekipler kendisine bayrak hediye etti. Çocuğun Türk bayrağını öpüp alnına koyduğu anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.