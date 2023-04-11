Sinop’ta yaşayan 53 yaşındaki Erdem Demir, yakalandığı kolon kanseri hastalığının kendisinde bıraktığı ruhsal ve fiziksel olumsuzlukları çocukluğundan beri yaptığı balık ağı tamiriyle atlatıyor. Parmaklarındaki uyuşmaların geçtiğini söyleyen Demir, aynı zamanda ruhuna da iyi geldiğini dile getirdi.

Sinop’ta yaşayan Erdem Demir, lise yıllarında denize açılarak balıkçılık yapmaya başladığı dönemlerde aynı zamanda büyüklerinden, yıpranan avlarını tamir etmeyi de öğrendi. Bir dönem İstanbul’da farklı meslekte çalışan Demir, geçirdiği hastalıklar nedeniyle tekrar memleketine dönerek balıkçılıkla uğraşmaya devam etti. 20 yıldır da hem kendisinin hem de çevresindeki balıkçıların yıpranan ağlarını tamir eden Demir, 1,5 yıl önce geçirdiği kolon kanseri hastalığının kendisinde bıraktığı etkilerini yine mesleğini sürdürerek atlattığını söyledi.

13-14 yaşlarından beri bu mesleği yaptığını anlatan Erdem Demir, “İlk başta küçük çapta başladık, lastik botta. Daha sonra 18-20 yaşlarında tekne aldık, daha önce başkalarının tekneleriyle de gittik. Sonra iş hayatına atıldık, İstanbul’da çalıştım tekrar dönüş yaptım ve yine aynı işime devam ettim. Burada tekne aldım, yaklaşık 15 sene hem denizde çalıştım hem de burada çalıştım. Yaklaşık 20 seneden beri kendi avlarımızın tamirini yapıyoruz, başka arkadaşlarımın ricası üzerine onların da avlarını yapıyorum” diye konuştu.

“Bu işi yapmak hastalığı unutturuyor”

Ağ tamiri yapmanın hastalık sonrası dönemde kendisine birçok yönden iyi geldiğini belirten Demir, “1,5 sene önce kolon kanseri oldum, ameliyat yaptılar parçayı aldılar, peşinden kemoterapi gördüm, 8 ay önce de kemoterapim bitti. Şu anda 4 ayda bir tedaviye gidip doktora görünüyorum. Bu işi yapmak hastalığı unutturuyor, psikolojik olarak çok iyi geliyor. Hatta parmaklarımda uyuşmalar vardı, doktorlara gittim bir çare bulamadılar, buraya gelip çalışmaya başlayınca düzeldim. Çalışmak iyi geldi parmaklarıma. İyi geldi hem ruhsal hem de bedensel olarak” şeklinde konuştu.

Demir, ömrünün yettiği sürece bu işi yapacağını da sözlerine ekledi.