İzmir açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen toplamda 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, bunlardan 38 göçmeni Yunanistan unsurlarının ölüme terk ettiği belirlendi.

İzmir açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen toplamda 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, bunlardan 38 göçmeni Yunanistan unsurlarının ölüme terk ettiği belirlendi.

10 Kasım’da saat 00.55’te, İzmir’in Selçuk ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk etti. Ekipler tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 07.30 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Saat 10.20’de yine Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılarak karaya çıkarılan toplamda 56 düzensiz göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.