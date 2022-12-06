Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Güllük Kurs Merkezi’nde düzenlenen El Sanatları Kursu’na Yıldırımlı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın 3 günü Punch Nakışı, Makrome ve Kağıt Sepet Yapımı branşlarında uygulamalı eğitim verilen kursta kadınlar el becerilerini geliştirme imkanı bulurken ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Güllük Kurs Merkezi’nde düzenlenen El Sanatları Kursu’na Yıldırımlı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın 3 günü Punch Nakışı, Makrome ve Kağıt Sepet Yapımı branşlarında uygulamalı eğitim verilen kursta kadınlar el becerilerini geliştirme imkanı bulurken ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar.

Kadınların yoğun çabaları ile ortaya çıkardıkları sanat eserleri dönem sonunda açılacak sergide sergilenecek. Geleneksel el sanatlarının ilçede yaşatıldığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “YILMEK açıldığı günden bu yana Yıldırımlı kadınların buluşma noktası oldu. Kurslarımıza katılım oldukça yoğun. Yıldırım Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyalleşebileceği ve kendilerine artı değer katabileceği mekânlarımızın sayısını artıracağız” dedi.