Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerini sanatla buluşturmak, yeteneklerini keşfederek hayallerini gerçekleştirmek için Yıldırım Meslek Edindirme Kursları’nda (YILMEK) onlarca dalda sanat ve meslek eğitim kursu veriyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların eğitimi ve istihdamına yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YILMEK) hayat boyu öğrenme felsefesi ile eğitimlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan yoğun talep gören Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları 2’inci dönem kayıtları başladı. Alanında usta eğitmenler eşliğinde kursiyerlere; geleneksel el işlerine dair zanaatlardan sanat kurslarına, güzel sanatlardan kişisel gelişim kurslarına, meslek edindirme ve istihdama yönelik eğitimler veriliyor. YILMEK; ilçe sakinlerine 24 merkezde 60 branşta ücretsiz olarak hizmet sunacak.

KAPILARINI AÇIYOR

Vatandaşları birçok farklı branşta eğitim seçeneği ile istihdam odaklı mesleki eğitim kurslarına davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin kişisel gelişimlerine ve el becerilerinin gelişimine katkı sağlamak için hizmet veren YILMEK’te kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra, yeni bir meslek sahibi olabiliyor, kendi işlerini kurabiliyor, sanatsal yönlerini geliştirerek birbirinden değerli sanat eserleri meydana getirebiliyorlar. Tüm hemşehrilerimizi Yıldırım Meslek Edindirme Kursları’na bekliyoruz” dedi.

Kursiyerlerin sosyalleşirken emeklerini ekonomik değere dönüştürme imkânı bulacakları YILMEK’e başvurular 17 Şubat’a kadar belediye sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden kayıt yapılıyor.